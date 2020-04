Licenciamento 2020: placa final 0 deve pagar a taxa em abril

Apesar da pandemia de coronavírus, o cronograma de pagamento do licenciamento anual obrigatório de 2020 está mantido e carros com placa final 0 de São Paulo devem quitar a taxa neste mês de abril.

É possível pagar em qualquer agência bancária com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Em função da quarentena, a melhor opção é pagar pelo Internet Banking ou nos caixas de autoatendimento. A taxa é única para todos os veículos: R$ 90,20.

Após o pagamento, é necessário retirar o documento (CRLV), mas como os postos do Detran.Sp e do Poupatempo estão fechados, a única opção é pagar a taxa adicional de R$ 11 e receber pelo correio. De acordo com o Detran.sp, 24h após o pagamento da taxa a versão digital do CRLV vai estar disponível pelo aplicativo Carteira Digital, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O motorista flagrado com o carro sem licenciamento pode ser multado em R$ 293,47, levar sete pontos na carteira de habilitação e ter seu carro apreendido e levado para o pátio do Detran.SP.