Pedágios de SP distribuem adesivo de pagamento automático para caminhoneiros

Caminhoneiros poderão retirar, nas rodovias paulistas, adesivos eletrônicos para pagamento automático de pedágios. A medida do governo estadual em parceria com empresas do setor vai distribuir 25.850 kits com o equipamento.

O objetivo é dar mais segurança à categoria em relação ao risco de contágio pelo novo coronavírus, além de agilizar o deslocamento dos caminhões e o transporte de produtos. Além do adesivo, os kits terão álcool gel e um folheto com informações de prevenção.

A recomendação que o adesivo seja instalado fora da praça de pedágio, mas algumas rodovias devem oferecer a instalação no local. Segundo o governo estadual, as cabines automáticas receberam 64% dos pagamentos desde o início da quarentena.

Entre outras medidas anunciadas pelo estado estão a suspensão de pesagem dos caminhões por 90 dias e a conversão de postos de fiscalização em áreas de descanso.

Um canal de denúncias também foi criado para reclamações, por caminhoneiros, de bloqueios ou serviços essenciais fechados. Ele funciona 24 horas no telefone 0800 055 5510 e no e-mail [email protected]