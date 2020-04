SP vai distribuir leite para 21 mil idosos por 60 dias

O programa Viva Leite será ampliado no Estado de São Paulo para idosos em abrigos ou inscritos em cadastros de pessoas com necessidade de assistência sócio-econômica. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) no início da tarde desta quarta-feira (1º), e faz parte das medidas do governo estadual para conter o avanço do novo coronavírus.

A distribuição gratuita de leite deve atingir 21 mil idosos e começa no dia 6 de abril. A ampliação do programa para a terceira idade vai durar 60 dias, sendo encerrada no dia 6 de junho.

“Serão entregues a cada um 15 litros de leite enriquecido, além de suplementação proteica, se necessário”, afirmou Doria. Ainda segundo o governador, os produtos de suplementação em pó que serão entregues aos idosos foram doados por uma empresa.

