Previsão do Tempo: pode chover São Paulo na noite desta quinta

Um alívio ao tempo seco pode chegar à cidade de São Paulo nesta quinta-feira (2). Há previsão de chuva para o período da noite, porém o dia segue com muito sol e calor.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. A condição pré-frontal, que antecede a chegada da frente fria (prevista para o fim de semana) favorece a intensificação dos ventos do quadrante norte, e por conta disso, facilita a rápida elevação da temperatura, segundo o CGE.



Há potencial para ventos de rajadas de até 50 Km/h. As chuvas podem cair em forma de pancadas rapidas e isoladas à noite.

As temperaturas variam entre 18ºC e 31ºC.