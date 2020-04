Morre o deputado federal Luiz Flávio Gomes, aos 62 anos

O deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) morreu nesta quarta-feira (1º), aos 62 anos, após complicações por uma leucemia. O jurista e professor de Direito Penal foi eleito em 2018 com 86.433 votos e estava afastado das funções desde o dia 12 de fevereiro.

O político estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a instituição, o quadro de saúde de Gomes se complicou nos últimos dias. Ele foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda em setembro do ano passado e chegou a realizar um transplante de medula em janeiro.

Na Câmara dos Deputados, a cadeira Luiz Flávio Gomes será ocupada, em definitivo, pelo seu suplente Ricardo Silva (PSB-SP), de 34 anos, que assumiu a função no dia 17 de fevereiro.

