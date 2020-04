Mega-Sena: veja os números sorteados nesta quarta-feira, 1 de abril

Acumulada há dois sorteios e com prêmios muito abaixo do que todos estão acostumados, a Mega-Sena desta quarta-feira vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2248 um prêmio de R$ 4,8 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

09, 15, 20, 29, 30, 42

A Mega não teve acertadores no sorteio do último sábado, mas 10 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 86.553,24.

Outros 908 acertaram a quadra e cada um levou para casa R$ 1.361,75.

