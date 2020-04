IRPF 2020: Sem quarentena ainda para o Leão

Mesmo com um certo tempo livre devido à quarentena, muitos têm esquecido de uma obrigação desta época do ano: a declaração do Imposto de Renda. Por enquanto, não há sinalização da Receita Federal de uma prorrogação do prazo de entrega, que acaba no dia 30. A Câmara dos Deputados, no entanto, quer votar ainda esta semana um projeto para adiar a entrega do IR em decorrência da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Uma das propostas prevê a apresentação da declaração até 31 de julho de 2020. A expectativa da Receita Federal é que 32 milhões de contribuintes entreguem o documento neste ano.

Segundo o último balanço do Fisco, 23,8 milhões, ou 74% do total, ainda precisam acertar as contas com o Leão. O coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), Tiago Slavov, afirma que, em tempos de quarentena, a vantagem é que o confinamento pode ser utilizado para preencher a declaração com mais atenção aos detalhes, revisando as informações preenchidas. “Permanecendo dúvidas, o contribuinte pode consultar na internet materiais com orientações a aspectos específicos”, completa.

A principal dica do especialista é estar atento para obter todos os documentos e informações, mesmo que digitalmente. “Os documentos mais importantes são os informes de rendimentos recebidos dos empregadores, contratantes de serviços, ex-empregador para quem foi desligado da empresa em 2019, informe do INSS para aposentados e alugueis recebidos. Informes de rendimentos bancários também podem ser acessados facilmente nos serviços digitais dos bancos”, explica.

Quem envia logo no início do prazo acelera o recebimento da restituição. E uma das novidades anunciadas pela Receita para o IR 2020 é a antecipação do calendário de pagamento. Em vez de sete lotes, serão apenas cinco. O primeiro sairá em 29 de maio. O último, em 30 de setembro. Até o ano passado, eram sete lotes, liberados de junho a dezembro.

Atenção com a dedução de gasto com saúde e despesa médica

Um dos grandes vilões que levam os contribuintes à malha fina são as deduções de gastos com saúde e despesas médicas na declaração do Imposto de Renda.

Segundo a Receita Federal, dos 700 mil retidos no ano passado, 25,1% apresentaram inconsistência na dedução de despesas médicas. “As declarações e deduções de despesas médicas e de saúde são muito complexas, pois são vários os tipos de gastos nessa área e nem todos são passíveis de dedução”, afirma o diretor- executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos.

Segundo a consultoria, é possível deduzir gastos com hospitais e clínicas; aparelhos ortopédicos; médicos de qualquer especialidade; próteses ortopédicas (pernas e braços mecânicos), dentistas; próteses dentárias; psicólogos; cadeiras de rodas; fisioterapeutas; andadores ortopédicos; terapeutas ocupacionais; assistência médicas e ou seguro saúde; fonoaudiólogos; assistência odontológicas; exames laboratoriais; palmilhas e calçados ortopédicos (e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das articulações) e exames laboratoriais.

Por outro lado, não podem ser abatidos, por exemplo, óculos e lentes de contato, mesmo que tenham sido comprados com receita médica. Lentes intraoculares, como as usadas em cirurgias de catarata, podem ser deduzidas se estiverem incluídas na conta do hospital.