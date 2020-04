Band Jornalismo é maior canal de notícias do YouTube Brasil em março

O canal Band Jornalismo do Youtube foi o que registrou maior número de visualizações de vídeos dentro da categoria "notícias" durante março em todo o Brasil.

O canal, que também em março superou a marca de 1 milhão de inscritos, alcançou 65,4 milhões de videoviews no mês. Foram mais de 6 milhões à frente do segundo colocado.

No ano passado, o Grupo Bandeirantes executou um projeto selecionado pelo Desafio de Inovação da Google News Initiative, o que acelerou a inovação de linguagem com diversidade em jornalismo no canal.

O Band Jornalismo tem lives exclusivas no digital, permitindo interação direta do público com o time de jornalistas e convidados. Também transmite ao vivo simultaneamente com a TV toda a programação jornalística: Primeiro Jornal, Bora SP, Bora Brasil, Jornal da Band, Band Notícias e Jornal da Noite.

As notícias mais urgentes, a qualquer momento, também são transmitidas ao vivo no YouTube simultaneamente com o BandNews, canal a cabo com 24 horas de jornalismo do Grupo Bandeirantes.

As melhores reportagens, os comentários do time de jornalistas e os principais conteúdos da tela da Band e do BandNews ficam disponíveis no YouTube para o público assistir quando e onde quiser.