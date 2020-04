Abril Azul: ônibus da campanha de conscientização circulam por São Paulo

A partir desta quarta-feira até o dia 30 de abril, circulará por São Paulo ônibus adesivado de azul como parte da campanha de conscientização sobre a importância do respeito e inclusão de pessoas com transtorno do espectro do autismo, chamada de Abril Azul.

Ao todo são 17 ônibus circulando pela região Sudoeste da cidade

Confira as linhas que receberão o ônibus adesivado com a campanha Abril Azul

6412/10 PARAISÓPOLIS – PAULISTA

6837/10 SHOPPING PORTAL – TERMINAL CAPELINHA

7013/10 PARQUE ARARIBA – PINHEIROS

745M/10 CAMPO LIMPO – SHOPPING SP MARKET

746P/10 PARAISÓPOLIS – SANTO AMARO

746R/10 REAL PARQUE – SANTO AMARO

746V/10 JARDIM REBOUÇAS – HOSPITAL CAMPO LIMPO

756A/10 JARDIM PAULO VI – TERMINAL ÁGUA ESPRAIADA

775F/10 JARDIM DAS PALMAS – HOSPITAL DAS CLÍNICAS

8028/10 PARAISOPÓLIS – METRÔ MORUMBI

8029/10 SUPER QUADRA MORUMBI – TERMINAL MORUMBI

8072/10 PARQUE IPÊ – METRÔ MORUMBI

8073/10 JARDIM GUARAU – METRÔ MORUMBI

8078/10 JARDIM DAS PALMAS – HOSPITAL CAMPO LIMPO

807J/10 TERMINAL CAMPO LIMPO – SHOPPING MORUMBI

807M/10 TERMINAL CAMPO LIMPO – SHOPPING MORUMBI (Via Umarizal)

809L/10 CAMPO LIMPO – LAPA