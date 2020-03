Previsão do Tempo: sem chuva, calor atinge 30ºC nesta quarta-feira

O tempo deve se estabilizar nos próximos dias, embora uma nova frente de instabilidade se aproxime no final de semana. Nesta quarta-feira (1), primeiro dia de abril, o tempo firma e não há previsão de chuva.

O sol brilha forte manhã e tarde, com a dissipação das nuvens. As mínimas oscilam em torno dos 18ºC, e a máxima pode atingir e até mesmo superar a marca dos 30ºC.

A propagação de um sistema frontal pelo oceano, associado com uma área de baixa pressão, deve mudar o tempo no final da semana, provocando chuvas e declínio das temperaturas. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.