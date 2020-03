Lives de escola no Instagram ajudam a aperfeiçoar o inglês

As entradas ao vivo no Instagram – também conhecidas como “lives” – se popularizaram em tempos de pandemia de coronavírus. Com o adiamento de shows, artistas usam as redes sociais para se manterem relevantes e conectados ao seu público.

Não é apenas no campo da música que a ferramenta digital está sendo aproveitada. Profissionais da saúde se aproximam dos seguidores para tirar dúvidas sobre a covid-19, personal trainers dão aulas e sugestões de exercícios para fazer sem sair de casa e professores usam o espaço para difundir conhecimentos.

É o caso de Cris Vieira, especialista em idiomas e fundadora da escola American Ways, com sede em Nova York. Em três sextas-feiras de abril, sempre às 20h30, ela oferece aulas gratuitas de inglês no perfil da instituição com três diferentes temas:

• 3 de abril: inglês na entrevista de emprego

• 10 de abril: vícios e erros que brasileiros têm em inglês

• 17 de abril: aprendendo através da música

“Sabemos da dificuldade que a maioria dos brasileiros têm em aprender o inglês, por isso montamos um conteúdo dinâmico somado ao método que criamos que proporciona ao aluno a vivência da língua inglesa de maneira única, na qual traçamos um paralelo com a língua nativa, o português’’, explica Vieira.