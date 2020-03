Bolsonaro estimula apoiador a hostilizar imprensa; jornalistas deixam entrevista

Jornalistas que fazem a cobertura diária do Palácio da Alvorada se retiraram de entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta terça-feira, 31, após ele estimular apoiadores a hostilizarem os repórteres que estavam no local.

O presidente havia sido questionado sobre declarações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem defendido o isolamento social para evitar a propagação do coronavírus no País, na contramão do que tem dito o próprio Bolsonaro.

"Eu não sei o que ele falou. Eu parto do princípio que eu tenho que ver, não só ler o que está escrito", começou a responder Bolsonaro. Um apoiador, porém, o interrompeu e passou a hostilizar os jornalistas, com xingamentos. Instado a continuar a responder, o presidente afirmou que quem responderia seria o apoiador, que se identificou como "professor opressor".

"É ele que vai falar", disse. Neste momento, os repórteres que estavam no local, uma área cercada na entrada da residência oficial, se retiraram do local.

A atitude surpreendeu Bolsonaro, que questionou: "Vai embora? Vai abandonar o povo? A imprensa que não gosta do povo", disse o presidente.

Veja o momento em que @jairbolsonaro estimula apoiadores a hostilizarem reporters que estavam trabalhando. “É ele que vai falar, não é vocês não”, disse a um apoiador. É mais uma postura irresponsável desse maníaco para intimidar e silenciar o trabalho da imprensa. #NaoNosCalarão pic.twitter.com/Jig9O2k0WB — George Marques (@GeorgMarques) March 31, 2020

Veja também:

Bolsonaro diz que sancionará auxílio emergencial a informais ainda nesta terça

Nos 56 anos do golpe de 1964, Mourão e ministro da Defesa exaltam ditadura militar

Sem a imprensa, o presidente continuou a conversar com apoiadores, destacando uma declaração do diretor-geral da OMS (Organização Mundial de Saúde), Tedros Ghebreyesus, sobre a necessidade de se preservar empregos durante a crise do coronavírus. Na fala, o diretor do órgão internacional cita que, em alguns países, medidas de isolamento e restrições de circulação podem custar a sobrevivência de pessoas mais pobres pelo impacto na economia.

O presidente levou o discurso de Ghebreyesus anotado em folhas de sulfite para consultar durante a conversa com jornalistas e apoiadores.

Desde a semana passada, quando fez um pronunciamento em rede nacional de TV e rádio, Bolsonaro tem criticado medidas adotadas por governadores e prefeitos, como fechamento do comércio e de escolas. O argumento do presidente é de que, com isso, muitas pessoas que trabalham na informalidade perderão seu emprego e sua renda.

O isolamento da população, no entanto, é uma recomendação de especialistas e da própria OMS como forma mais eficaz de se evitar a propagação da covid-19, que já matou mais de 38 mil pessoas no mundo – 159 só no Brasil até esta segunda-feira (30).