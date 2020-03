Coronavírus: Brasil em 4,3 mil casos e 139 mortos por covid-19

O Brasil começa a segunda-feira (30) com 4.316 casos confirmados de pessoas diagnosticadas com covid-19. A doença, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), já matou 139 pessoas no país, segundo dados das secretarias estaduais de saúde.

O Estado de São Paulo segue com o maior número de casos e mortes – 1.451 e 98, respectivamente. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 600 diagnosticados e 17 óbitos.

No fim de semana, novos estados registraram mortes pela doença, como o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Todos os estados brasileiros possuem casos de covid-19.

Os números mostram que a doença avança no Brasil em ritmo acelerado. O primeiro caso do novo coronavírus no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro. Foram 25 dias para que o país tivesse mil casos, e apenas mais seis dias para que outros 2 mil fossem confirmados.