Álcool gel em falta: indústria vê ‘demanda abrupta’ e pede 45 dias

A Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) afirmou que a falta do álcool gel no mercado está relacionada ao aumento “abrupto” da demanda.

Ainda de acordo com a entidade, os fabricantes também estão com dificuldades em obter uma das matérias-primas, o carbopol, que dá textura ao álcool gel. “O produto está em falta no mundo todo, diante da crise global do coronavírus. Importante mencionar que o Brasil não fabrica esse ingrediente, o Brasil importa, o que dificulta ainda mais o acesso.”

Ao Metro Jornal, a Abihpec afirmou que o governo colocou o álcool gel em “regime de notificação”, o que permite que o produto seja vendido pelos fabricantes sem aval da Anvisa (Agências Nacional de Vigilância Sanitária), o que deve fazer aumentar a oferta. “A nossa estimativa é que nos próximos 45 dias o mercado esteja normalizado.”

Setores tentam suprir procura

Não são só os consumidores que estão com dificuldade de encontrar álcool gel. Também o poder público está com problemas para abastecer hospitais, onde o produto está escasseando.

Na tentativa de socorrer, empresas de outros setores entraram para o ramo. A Ambev e outras fabricantes de cerveja estão fazendo álcool gel nas suas unidades para doar aos hospitais públicos. A Natura, de perfumes e cosméticos, também anunciou que vai fabricar álcool gel. Já o Instituto Brasileiro da Cachaça está doando 70 mil litros de álcool hidratado a 70% para a rede pública de saúde de quatro estados.

Também as farmácias de manipulação receberam aval temporário da Anvisa para poder preparar e vender álcool gel.