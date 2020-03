Espanha bate recorde e tem 832 mortes por Covid-19 em um dia

O avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) fez a Espanha registrar um novo recorde nacional: foram 832 mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas. Com isso, o balanço oficial divulgado neste sábado (28) mostra que há 5.694 falecidos por conta da Covid-19.

Ao todo, são 72.248 contaminados por todo o território, sendo que 40.630 estão hospitalizados. Destes últimos, 4.575 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, outros 12.285 estão curados da doença.

De acordo com dados do Centro John Hopkins, com as atualizações deste sábado, o número de contaminados pelo novo coronavírus no mundo já passa dos 614 mil, sendo que os Estados Unidos são os que mais registraram casos (104.837). Na sequência, aparecem Itália (86.498), China (81.996) e Espanha.

Já no triste ranking de vítimas, são 9.134 na Itália, 5.694 na Espanha e 3.295 na China. Ao todo, são quase 29 mil mortos.

A boa notícia, no entanto, vem da Coreia do Sul, onde o número de curados já supera o de doentes. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC), mais de 4,8 mil pacientes foram curados e 4,5 mil continuam submetidos às internações. Conforme os dados nacionais, a taxa de cura no país já chega a 50,75% dos casos.

O país contabiliza 9.478 infectados, uma alta de 146 contaminações na comparação com o dia anterior.