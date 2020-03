Carrefour abre 3 mil vagas de emprego em São Paulo

A Rede Carrefour abre nesta semana um processo seletivo para contratar cerca de 3 mil pessoas na Capital Paulista.

As vagas são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, agente de prevenção, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, técnico em manutenção, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos.

Para participar, é necessário que o candidato tenha concluído ou esteja cursando o segundo grau. O processo será totalmente online e as inscrições devem ser feitas pelo link https://www.99jobs.com/carrefour.

As novas contratações servirão para reforçar as equipes para que todas as operações do Carrefour, que continuam funcionando normalmente para atender a demanda dos consumidores por alimentos e produtos de consumo diário.

“Estamos vivendo um momento atípico em todo o mundo e queremos contribuir para que todos continuem tendo oportunidades de trabalho. A escolha pelo processo digital garante a segurança do candidato, que não precisa sair neste momento em que se pede para ficar em casa, e otimiza o processo de seleção, tanto para nós quanto para aqueles que estão em busca de uma oportunidade”, afirma João Senise, vice presidente de RH do Grupo Carrefour Brasil.