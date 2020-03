Timemania: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 1.463 da Timemania vai pagar nesta quinta-feira (26) um prêmio de R$ 7,1 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Timemania nesta quinta-feira são:

02, 05, 07, 22, 39, 43, 70

Time do Coração: RORAIMA/RR

LEIA TAMBÉM:

Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira

No sorteio de terça-feira passada, nenhum apostador acertou as sete dezenas sorteadas e o prêmio acumulou. No entanto, 5 apostadores acertaram seis dezenas e cada um levou para casa R$ 13.243,78.

A Timemania pagou ainda R$ 945,98 para 100 apostadores que acertaram somente 5 dezenas.

O Time do coração do sorteio de terça-feira foi o Nacional/AM.