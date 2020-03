Quarentena não impede doação de sangue

As regras para a quarentena são claras e pedem que as pessoas só saiam de casa por razões importantes. E entre as coisas importantes que podemos fazer lá fora, por recomendação das próprias autoridades, é doar sangue. Os bancos, que já costumam ficar com estoque apertado em alguns períodos, estão agora sendo impactados pelas restrições impostas pelo coronavírus.

Na Fundação Pró-Sangue, do governo do estado e que abastece mais de 100 hospitais, dos 8 tipos sanguíneos, só quatro estavam em situação estável ontem. A Sbait (Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado) lançou nesta quarta-feira campanha pedindo ajuda da população.

A entidade lembrou que a preocupação maior do sistema de saúde é para conter a covid-19, mas que outras demandas continuam a existir, como os casos de trauma e urgência e emergência. Presidente da Sbait, o cirurgião Tércio de Campos fez apelo aos doadores. “Fique em casa, mas abra essa exceção e depois volte para a segurança do seu isolamento.”