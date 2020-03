Previsão do Tempo: calor supera 28ºC em São Paulo nesta sexta

As temperaturas subirão ainda mais nesta sexta-feira (27) em São Paulo. O fim de semana começa sem previsão de chuva, mas com ar muito seco na capital.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

As mínimas oscilam em torno de 15°C, enquanto as máximas podem superar os 28°C. No final do dia a nebulosidade aumenta um pouco com a chegada da brisa marítima, porém não há expectativa de chuva.