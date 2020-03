EUA anunciam pacote de US$ 2 tri contra pandemia

Republicanos e democratas conseguiram chegar a um acordo e anunciaram um pacote de ajuda no valor de US$ 2 trilhões (cerca de R$ 10 trilhões) para tentar minimizar os impactos econômicos que já estão sendo causados pela pandemia no país. Estão previstos dois pagamentos de US$ 1.200 (cerca de R$ 6.000) para todos os norte-americanos que recebem até US$ 75 mil (em torno de R$ 375 mil) de salário bruto por ano (algo como R$ 31,2 mil por mês).

Para as indústrias, há a previsão de criação de um fundo de US$ 500 bilhões (R$ 2,5 trilhões) para serem usados em empréstimos e assistências dos mais diversos tipos, incluindo US$ 50 bilhões para companhias aéreas e governos estatais e locais. O fundo será gerenciado por um inspetor geral e de um comitê formado por cinco membros do Congresso.

O acordo seria ajustado para ir para votação no Congresso e sanção de Trump. Outros países Na segunda-feira, a Alemanha apresentou um pacote de até € 750 bilhões (algo como R$ 4,07 trilhões) para mitigar os danos do surto de coronavírus na maior economia da Europa.

O Reino Unido anunciou que irá oferecer US$ 400 bilhões em empréstimos garantidos pelo governo a empresas afetadas pela pandemia Na França, o plano econômico de emergência inclui a entrega imediata de recursos a trabalhadores e empresas, a implementação de garantias fiscais para empréstimos e medidas específicas para proteger as empresas ameaçadas, incluindo a estatização, se necessário.

O governo japonês estuda um pacote de ¥ 6 trilhões (R$ 2,5 trilhões) que incluirá pagamentos em dinheiro para famílias que viram a renda cair. O governo italiano anunciou a suspensão do pagamento de hipotecas, auxílio financeiro a empresas afetadas, entrega de dinheiro a trabalhadores autônomos, subsídios a desempregados, suspensão temporária das obrigações fiscais para empresas e cidadãos, proibição de demissões por dois meses e entrega de um bônus para que os pais que precisam trabalhar paguem pelo cuidado de seus filhos.