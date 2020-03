Covid-19: Anhembi com cara de hospital

Palco de eventos diversos durante todo o ano, o Complexo Anhembi, na zona norte, começa a ganhar a cara da sua mais nova vocação: a de hospital de campanha.

Por conta do avanço do coronavírus, as instalações do Anhembi serão convertidas em uma unidade de saúde temporária para atendimento dos doentes que necessitam de cuidados médicos de média complexidade. A ideia é desafogar os hospitais, que assim poderão atender os casos graves.

O Anhembi receberá 1,8 mil leitos e o estádio do Pacaembu, na zona oeste, que também já está sendo transformado em hospital de campanha, terá outros 200 leitos. As duas unidades devem começar a funcionar a partir de abril.