Busca por botijões de gás aumentam; seus preços também

As vendas de botijões de gás aumentaram até 8% em todo o Brasil. O dado foi informado à Rádio Bandeirantes pelo Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo).

Segundo o sindicato, o crescimento ocorre pela antecipação da compra por uma parcela da população, o que ocasionou um atraso na reposição do produto. Nossa reportagem ligou em distribuidoras de todas as regiões da cidade de São Paulo e, majoritariamente, há problemas de estoque.

Em alguns locais, as revendedoras estão fechadas ou tendo que encerrar os trabalhos ao meio-dia por causa da grande procura. A Rádio Bandeirantes também recebeu reclamações sobre preços abusivos, com aumento de até 50% no valor praticado habitualmente.

De acordo com o Sindigás, não houve recomendação para o aumento do preço do botijão. A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) complementa, reforçando que não vai haver desabastecimento de gás e que os problemas são pontuais.