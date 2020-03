Senado abre consulta pública sobre taxação de grandes fortunas

O Senado Federal abriu, na terça-feira (24), consulta pública online relacionada à proposta de taxação sobre grandes fortunas. Até o fim da tarde desta quarta-feira (25), o projeto já havia recebido cerca de 110 mil votos entre "sim" e "não".

A matéria tramita no Senado como projeto de lei complementar de número 183/2019, sob autoria do senador Plínio Valério, do PSDB amazonense.

A intuito é criar um imposto que agiria sobre patrimônios líquidos superiores a 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. Atualmente, o PL se encontra sob relatoria do senador Major Olímpio, na Comissão de Assuntos Econômicos do congresso.

