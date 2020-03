Saiba como economizar luz e gás na quarentena

Com a quarentena devido ao coronavírus, muitos estão trabalhando em home office e/ ou com as crianças sem ir para a escola, o que deve elevar o consumo de energia e gás.

A Enel preparou orientações para a utilização mais eficiente de chuveiro, eletrodomésticos e as luzes da casa.

Já o app Chama dá dicas para evitar o desperdício de gás na hora de cozinhar.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) suspendeu os cortes no fornecimento de energia por falta

de pagamento das contas de luz por 90 dias. A medida valerá para todos os consumidores residenciais e também para serviços essenciais. Mas o órgão pediu, como ato de cidadania, que os consumidores que têm condições mantenham os pagamentos.

No estado de São Paulo, o governo fez acordo com a Comgás para que não haja corte de gás encanado a consumidores residenciais, comerciais e hospitais e unidades de saúde. A regra vale até 31 de maio para imóveis que consomem até 500m³/mês, conforme a média de consumo do 1º bimestre.