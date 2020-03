Mulher cai do primeiro andar após tentar fugir da quarentena em Santos

Uma mulher caiu do primeiro andar após tentar fugir da quarentena em Santos, no Litoral Paulista, na terça-feira, 24.

A polícia foi chamada para atender a um acidente que ocorreu em um apartamento de um prédio no município, onde mora um casal.

De acordo com as autoridades, houve uma briga no local. A mulher teria discutido com o marido, que não deixou ela sair de casa por causa da quarentena.

A vítima foi socorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento da região, onde foi medicada e, posteriormente, liberada.

O caso foi registrado no 3º DP de Santos e encaminhado a DDM da cidade.