Em tempos de coronavírus, Mega-Sena desta quarta-feira paga só R$ 1 milhão

Em tempos de quarentena do coronavírus, até as loterias estão sofrendo com a falta de apostadores. O concurso 2246 desta quarta-feira deve pagar o menor prêmio da história da Mega-Sena. O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa vai levar para casa apenas R$ 1 mihão.

No sábado passado, um apostador do município de Minaçu, em Goiás, levou sozinho um prêmio de R$ 15.186.785,88.

Quem acertou a quina (51 apostadores) ganharam R$ 30.810,39.

Os apostadores que acertaram somente a quadra ganharam R$ 736,46.

