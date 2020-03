Moradores da Grande SP reclamam de dificuldade para comprar botijão de gás

Em meio à pandemia de coronavírus, ouvintes da BandNews FM têm encontrado dificuldade para comprar botijões de gás em algumas cidades da Grande São Paulo e bairros da capital.

O Alexandre é morador do Jardim das Camélias, na Zona Leste, e ontem fez uma verdadeira peregrinação. Ele teme que as distribuidoras estejam segurando o produto para aumentar o preço.

Mesmo receio do ouvinte Tércio, que é morador de Mauá e também não teve sucesso na busca por um botijão. Há relatos de falta do produto, também, em Santo André e em São Bernardo do Campo.

Veja também:

Bolsonaro volta a criticar medidas de isolamento contra coronavírus

São Paulo está repondo doses de vacina contra a gripe, diz secretaria

Outros ouvintes relataram que até a semana passada encontravam o produto por R$ 63 e que, agora, quando encontram o gás, chegam a pagar R$ 100.

A Rádio BandNews FM já encaminhou as denúncias para o Procon e para o Sindigás e aguarda um posicionamento dessas entidades. Em nota, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) informou que o abastecimento está normal em todo país e que monitora o mercado.

O órgão diz, ainda, que a possível falta de botijões em algumas revendas são pontuais. Para a agência, é possível que algumas pessoas tenham comprado a mais para estocar, mas, "que se isso aconteceu ou está acontecendo, são casos limitados".