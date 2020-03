Governo de SP oferece curso virtual gratuito de qualificação profissional

O programa Via Rápida Virtual está com 18 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional que serão ministrados no modelo Ensino à Distância (EAD) pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Os cursos são nas áreas de gestão e tecnologia da informação. São: Gestão Administrativa, Planejamento Empresarial, Lógica de Programação e Banco de Dados.

Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e ser domiciliado no estado de São Paulo.

As inscrições começam nesta quinta-feira (26) e vão até 5 de abril. Para se inscrever, acesse o site www.viarapida.sp.gov.br.

As aulas começam dia 13 de abril e duram cerca de 2 meses. Os alunos que concluírem o curso recebem certificado.