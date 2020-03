E-commerce está entre opções de cursos grátis oferecidos pela ESPM

A ESPM começa nesta sexta-feira (27) uma série de cursos gratuitos em seu site, principalmente na área de economia criativa e com temas relacionados ao momento que a pandemia de coronavírus impôs ao mundo.

Por ora, são oferecidas 13 opções, nos horários tarde e noite, com duração de duas horas. Novos cursos serão inseridos ao longo da semana no site.

O primeiro curso, que ocorre entre as 16h e as 18h de sexta-feira, vai falar sobre o coronavírus, especificamente. "Dez coisas que os dados podem explicar sobre o coronavírus" tem inscrição aqui.



Veja outros cursos e como se inscrever

Como gerenciar crise em rede social

Quando: 2 de abril

Horário: 18h às 20h

Inscrição: Clique Aqui

O essencial para digital analytics

Quando: 3 de abril

Horário: 15h às 17h

Inscrição: Clique Aqui

Tendências no E-commerce

Quando: 3 de abril

Horário: 15h às 17h

Inscrição: Clique Aqui

Automação de marketing para e-commerce

Quando: 6 de abril

Horário: 19h às 21h

Inscrição: Clique Aqui

Do foco no ensino para a gestão da aprendizagem

Quando: 7 de abril

Horário: 16h às 18h

Inscrição: Clique Aqui

Como a empatia e a solidariedade podem nos salvar?

Quando: 8 de abril

Horário: 16h às 18h

Inscrição: Clique Aqui

E-commerce: Como turbinar seu canal de vendas

Quando: 9 de abril

Horário: 17h às 19h

Inscrição: Clique Aqui

Inbound Commerce: Como aplicar essa estratégia em sua loja virtual?

Quando: 13 de abril

Horário: 19h às 21h

Inscrição: Clique Aqui

Análise preditiva de tendências: Planejamento estratégico com foco em mudanças de cenários

Quando: 15 de abril

Horário: 16h às 18h

Inscrição: Clique Aqui

Como usar o Tik Tok para vendas em seu e-commerce

Quando: 16 de abril

Horário: 18h às 20h

Inscrição: Clique Aqui

Novas economias sociais e criativas

Quando: 22 de abril

Horário: 16h às 18h

Inscrição: Clique Aqui

Antropologia do consumo e netnografia aplicada

Quando: 30 de abril

Horário: 16h às 18h

Inscrição: Clique Aqui