Como fica o atendimento nas agências bancárias

Quem precisar ir a uma agência bancária deve ficar atento aos horários de funcionamento e quais os serviços

disponíveis.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências atenderão o público em geral pelo período das 10h às 14h, com limite de pessoas no interior das agências e apenas com transações essenciais. Para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência, haverá atendimento exclusivo das 9h às 10h.

Além de mudanças de horários, com limpeza reforçada e disponibilidade de álcool gel, cada banco adotará alguns procedimentos específicos. A recomendação ainda é evitar deslocamentos e utilizar canais digitais.

NOVAS NORMAS

Bradesco: Para aposentados e pensionistas do INSS, o atendimento começa uma hora antes, mas nos dias

de pagamento a abertura acontecerá com duas horas de antecedência, às 8h. Além disso, o atendimento nas

agências e no autoatendimento será reorganizado, preservando a recomendação de manter distância mínima de 1,5 metro. A entrada nas agências será escalonada. Poderão entrar de 5 em 5 ou de 10 em 10 pessoas.

Santander: Serão interrompidas as atividades em parte de agências de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nas

agências, o acesso será escalonado em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, para garantir a distância mínima de um metro entre todos

Itaú Unibanco: O banco tem limitado o fluxo de clientes nos locais e instruindo a manter entre si a distância

mínima de 1 metro.