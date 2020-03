ABC desiste de parar os ônibus para conter pandemia

Os prefeitos do ABC anunciaram nesta terça-feira que o serviço dos ônibus municipais não será mais paralisado em função do avanço do coronavírus a partir deste domingo, como havia sido decidido semana passada.

Os prefeitos determinaram que os ônibus continuarão circulando, mas com frota reduzida: 50% dos coletivos nos horários de pico e 30% nos demais horários.

Nos fins de semana, a frota será de 30% e 15%, respectivamente. A restrição terá início neste domingo, por tempo indeterminado.