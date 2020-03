Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2059 da Lotomania vai pagar nesta terça-feira um prêmio de R$ 11,6 milhões para o apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta terça-feira são:

09, 12, 25, 26, 29, 31, 35, 39, 45, 46, 51, 55, 58, 62, 70, 72, 73, 92, 96, 97

No sorteio da última sexta-feira, o prêmio da Lotomania voltou a acumular. Embora ninguém tenha acertado as 20 dezenas do prêmio principal, 4 apostadores fizeram 19 números e ganharam R$ 91.388,64.

Outros 91 apostadores acertaram 18 dezenas e levaram para casa R$ 2.510,68.

A Lotomania pagou ainda R$ 239,23 para 955 apostadores que acertaram somente 17 dezenas.