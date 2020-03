Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2.066 da Dupla Sena vai pagar nesta terça-feira (24) um prêmio de R$ 450 mil ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta terça-feira são:

1º Sorteio

03, 06, 21, 33, 34, 49

2º Sorteio

11, 23, 29, 36, 37, 38

Ninguém acertou as seis dezenas da Dupla Sena no último sábado em nenhum dos dos sorteios, mas 12 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e 4 no segundo.

Eles ganharam, respectivamente, R$ 2.663,13 e R$ 7.190,46.