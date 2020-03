Previsão do Tempo: SP tem ar seco e temperaturas amenas nesta terça

O tempo continua seco na capital paulista nesta terça-feira (24). Para quem ficará em casa para proteger-se do coronavírus, as temperaturas não trarão grandes mudanças. Também não há previsão de chuva.

O calor deve subir até, no máximo, 26ºC. A mínima fica bem abaixo, em 17ºC. O dia começa nublado, mas as nuvens se dissipam com o passar das horas, e o céu deve brilhar entre manhã e tarde.

A umidade pode chegar até 35%, no limiar da taxa recomendável para nossa saúde. A noite tem aumento de nuvens, mas sem chances de chover. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo.