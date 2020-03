Retomada da operação da linha 15-Prata é adiada por tempo indeterminado

Paralisada desde o dia 29 de fevereiro, a linha 15-Prata do Metrô de São Paulo teve o retorno da operação adiado, sem prazo para retomada da circulação.

O monotrilho foi fechado após cinco pneus de um dos trens estourar. Desde então, ônibus da operação Paese percorrem o trajeto do ramal, que liga a região de São Mateus a Vila Prudente, na zona leste.

Veja também:

Coronavírus: Brasil tem 1.620 casos confirmados de covid-19; 25 morreram

Prefeitura de São Paulo cria abrigos emergenciais para pessoas em situação de rua

O início da retomada parcial da linha estava prevista para esta segunda-feira (23). De acordo com a SMT (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), o adiamento foi motivado pela queda no número de passageiros no transporte público para conter o avanço do coronavírus.

O objetivo inicial do governo estadual era ter o monotrilho operando por completo a partir do dia 14 de abril. Com o adiamento, não há previsão de retorno para a linha e os ônibus do Paese seguem circulando.