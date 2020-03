Metro Jornal dá um tempo das ruas!

View this post on Instagram

Olá, pessoal! O Metro vai dar um tempo das ruas. Vamos interromper a circulação do jornal em papel por algum tempo, nesse momento em que todos devem ficar em casa. Proteja-se, mas não deixe de nos acompanhar. Continue lendo e seguindo o Metro pelas nossas mídias sociais (facebook.com/metrojornal, instagram.com/metrojornal, twitter.com/MetroJornal_SP) e pelo nosso site (www.metrojornal.com.br). #covid_19 #coronavirus #coronavirusbrazil ##quarentena #fiqueemcasa