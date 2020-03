Ibope: Doria é reprovado por 44% na capital; Covas tem avaliação ‘regular’

Uma pesquisa do Ibope encomendada pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo) entrevistou 1.001 eleitores com 16 anos ou mais da capital paulista para avaliar o executivo municipal, estadual e federal.

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 19 de março. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e seu nível de confiança é de 95%.

Na capital, o prefeito Bruno Covas (PSDB) é visto como regular por 45% dos entrevistados. Sua avaliação positiva (ótimo e bom) ficou em 20% e, a negativa (ruim e péssimo), em 32%. Veja dados:

• Ótima: 3%;

• Boa: 17%;

• Regular: 45%;

• Ruim: 12%;

• Péssima: 20%;

• Não sabe/não respondeu: 3%

Para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a avaliação foi prioritariamente negativa, com 44% das respostas entre ruim e péssimo. Outros 37% classificaram a gestão como regular e 17% disseram ser boa ou ótima. Veja dados:

• Ótima: 3%;

• Boa: 14%;

• Regular: 37%;

• Ruim: 15%;

• Péssima: 29%;

• Não sabe/não respondeu: 2%

O presidente Jair Bolsonaro foi reprovado por 48% dos entrevistados. Outros 25% deram respostas positivas e 26% classificaram o seu governo como regular. Clique aqui para mais detalhes.

A pesquisa foi realizada em meio à escalada da pandemia de coronavírus no Brasil, em especial em São Paulo, que decretou quarentena a partir de terça-feira (24). São 631 casos confirmados no estado, que concentra 22 das 25 mortes do país. Total de casos no país é de 1.620.