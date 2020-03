Ibope: Bolsonaro tem reprovação de 48% na cidade de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro é reprovado por 48% da população da cidade de São Paulo, segundo pesquisa do Ibope divulgada nesta segunda-feira (23). O levantamento foi encomendado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo).

Foram entrevistados 1.001 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 19 de março. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e seu nível de confiança é de 95%.

As avaliações negativas (ruim e péssimo) somaram 48%, enquanto as avaliações positivas (ótimo e bom) ficou em 25%. Outros 26% consideraram regular e 1% não sabia ou não respondeu. Confira dados completos:

• Ótima: 9%;

• Boa: 16%;

• Regular: 26%;

• Ruim: 8%;

• Péssima: 40%;

• Não sabe/não respondeu: 1%

A pesquisa foi realizada em meio à escalada da pandemia de coronavírus no Brasil. Já são 1.620 casos confirmados, com 25 mortes – sendo 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.