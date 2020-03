Descomplica SP suspende atendimento presencial a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira, as unidades do Descomplica SP suspenderão o atendimento presencial como parte das medidas de enfrentamento contra o coronavírus em São Paulo. A interrupção deve prosseguir até 7 de abril.

Desde a semana passada, as unidades trabalham com restrições, atendendo somente agendamentos prévios, mas com o decreto do governo do Estado que estabelece a quarentena em 645 municípios, todas as unidades interromperão o atendimento.