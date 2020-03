Comgás vai suspender cortes de fornecimento até 31 de maio, diz Doria

O governador João Doria disse nesta segunda-feira (23) que a Comgás vai suspender o corte de fornecimento no Estado de São Paulo até 31 de maio.

A medida faz parte do acordo firmado para combater a epidemia de coronavírus em São Paulo. Esse acordo com a Comgás, segundo Doria, vale para residências, empresas e hospitais e prevê ainda que a empresa vai suspender as multas para as indústrias e empresas paulistas que não consumirem o mínimo estabelecido por contrato. Neste caso, a suspensão vale até 30 de julho.