Coronavírus: cinco dicas para manter a produtividade no home office

Com o avanço pelo Brasil da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, muitos funcionários públicos e de empresas privadas estão deixando de comparecer ao local de trabalho para atuar em casa – o famoso "home office". A medida tem ganhado novos adeptos a cada dia como forma de evitar o avanço da contaminação pelo vírus.

É preciso tomar cuidado, porém, com o "excesso de conforto" ao se trabalhar poucos metros da própria cama, com todos os pertences de lazer a disposição e sem supervisão. Segundo o consultor Lucas Oggiam, da Michael Page, o trabalho à distância pode se tornar um risco trabalhista se não for bem conduzido. "Nem todas as corporações têm uma cultura de trabalho remoto consolidada. A implantação do home office deve dar atenção aos detalhes, pois isso está diretamente relacionado à segurança de dados da companhia (compliance), à preocupação com excelência em serviços e relacionamento, performance e até na dedicação ao negócio", afirma.

Confira dicas de Oggian para manter a produtividade no trabalho em home office:

1. Escolha um ambiente que reflita seu local de trabalho

Evitar barulho excessivo e muitas distrações é um dos pontos centrais para conseguir manter a produtividade durante o trabalho remoto. O mais indicado é escolher um ambiente que remeta ao local de trabalho da empresa, que seja confortável, afinal, é muito mais difícil ter concentração em meio ao incômodo e, principalmente, que disponha dos equipamentos necessários para a realização das atividades diárias, ponto que deve ser previamente combinado com a empresa, caso haja a necessidade de materiais extras.

2. Alinhe expectativas e procedimentos com a empresa

O primeiro passo para acertar no alinhamento de expectativas é a confiança entre empresa/gestor e equipes/colaboradores. Deve estar claro na política de home office o que a empresa espera das pessoas neste quesito. O empregador precisa orientar se é preciso estar conectado o tempo todo, quanto tempo de refeição o colaborador terá e explicar em quais dias os profissionais poderão fazer uso do benefício, entre outros. Já o profissional deve ser claro quanto às suas responsabilidades e cumprir com os acordos firmados, caso contrário, perderá credibilidade perante seus gestores – principalmente em situações emergenciais, em que a equipe deve estar engajada para continuar obtendo resultados.

3. Crie uma agenda e compartilhe com a equipe

A agenda compartilhada é uma ferramenta importante para o controle de atividades que foram ou devem ser realizadas. Além de orientar a equipe, também pode ser útil para evitar interrupções durante o expediente, que desconcentram os profissionais. Basta adicionar um status de disponibilidade.

4. Evite trabalhar de pijama

Embora a prática seja comum, trabalhar de pijama condiciona o cérebro a diminuir o ritmo das atividades. O conforto extra pode deixar o profissional mais lento, o que abre brechas para a distração. O mais indicado é prosseguir com a rotina do trabalho presencial e vestir roupas leves – exceto em casos de reuniões virtuais, que demandam traje adequado.

5. Cumpra com o horário de trabalho

Estar em casa abre portas para inúmeras distrações, sejam com a família, com os animais ou com demais questões pessoais. É importante delimitar um horário de trabalho e segui-lo corretamente para evitar queda de produtividade e acúmulo de tarefas. Para funcionar, o home office exige disciplina e organização, caso contrário, é fácil perder prazos.