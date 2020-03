Previsão do tempo: São Paulo tem clima agradável para ficar em casa

Faça chuva ou faça sol, a verdade é que neste domingo, o ideal é ficar em casa. Com a pandemia de coronavírus e o decreto de quarentena no Estado valendo a partir de terça-feira (24), todo o cuidado é pouco para evitar o contágio da doença.

No lado bom para os moradores de São Paulo é que o clima estará ideal para arejar a casa ou apartamento, com temperaturas amenas. De acordo com o Inmet, as temperaturas vão variar entre 17ºC e 25ºC, com umidade do ar mínima de 60%, chegando a 95%.

Não será um dia com grande céu aberto, já que são esperadas nuvens, que encobrem a cidade durante quase todo o dia. Mesmo assim, não há previsão de chuvas.

