PF prende casal e falso funcionário em aeroporto por tráfico de drogas

A Polícia Federal prendeu três pessoas na noite de sexta-feira (20) por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os agentes encontraram 72 quilos de cocaína pura em três malas.

A droga é avaliada em R$ 10 milhões. De acordo com a Polícia Federal, foram presos um casal e um falso funcionário terceirizado do aeroporto. Ele teria recebido a bagagem com destino a Salvador, na Bahia.

Veja também:

Decreto de quarentena afeta mais de 220 mil comerciantes

Coronavírus atinge metade de comitiva de Bolsonaro nos EUA

O objetivo da quadrilha, porém, era enviar a carga para Portugal. Para isso, a bagagem é colocada em uma esteira fora de uso na área de check-in. Em seguida, outro funcionário pegaria a mala e trocaria sua etiqueta pelo destino internacional.

Os agentes perceberam a movimentação suspeita e agiram antes da mala ser despachada. O falso funcionário foi detido no local e o casal foi localizado e preso próximo ao aeroporto – eles planejavam fugir de ônibus.

Esta foi a quarta apreensão de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo neste ano, totalizando 200 quilos da droga tirados de circulação.