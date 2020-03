Bombeiros suspendem buscas por vítimas de barragem de Brumadinho

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais decidiu suspender temporariamente as buscas por vítimas do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, devido à pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos vinham sendo feitos de forma ininterrupta desde o incidente em janeiro de 2019.

Desde o início dos trabalhos, foram resgatadas 270 pessoas, a maioria delas (259) em óbito. A desmobilização dos bombeiros, que começa neste sábado (21), será feita gradualmente até a segunda-feira (23). A ideia é fazer um trabalho de preservação da área, com georreferenciamento, levantamento topográfico e identificação de todo material, para que os trabalhos possam ser retomados no futuro.

“O mundo enfrenta um momento que exige uma pausa, pelo bem de nossos bombeiros militares, bem como de funcionários da mineradora, operadores de máquinas e terceirizados que convivem em ambiente comum e propenso a contaminação. A operação reúne indivíduos de diferentes regiões do estado, podendo por essa característica, ser um centro de contaminação e disseminação do agente coronavírus. Por tudo isso, faz-se necessário agir com senso de responsabilidade e prudência para evitar que a pandemia ganhe terreno”, informa a nota divulgada pelos bombeiros.

Veja também:

Itália tem recorde de quase 800 mortes em um único dia por coronavírus

Coronavírus atinge metade de comitiva de Bolsonaro nos EUA