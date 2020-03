Prefeitura de SP publica portaria sobre liberação de circulação de veículos de carga

A Prefeitura de São Paulo, por determinação do Prefeito Bruno Covas, publicou portaria complementando a liberação da circulação em período integral, por tempo indeterminado, dos veículos de carga que fazem abastecimento de estabelecimentos essenciais.



Estão liberados os veículos que já possuem autorização especial do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) para atividades necessárias ao efetivo abastecimento da cidade, tais como:



Transporte de medicamentos, materiais imunológicos, vacinas e kit's de sorologia;

Transporte de água potável, bebidas e alimentos, in natura, processados, industrializados, entre outras formas;

Transporte de produtos de higiene pessoal, doméstica e de necessidades básicas;

Transporte de combustíveis;

Transportes para distribuição de gás;

Transporte de alimentos para animais;

Transporte de bens e materiais necessários para o abastecimento de hospitais, clínicas, laboratórios e centros médicos

Transporte de bens necessários para o abastecimento de hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, padarias, restaurantes e lanchonetes.