IPVA 2020: placa final 9 tem até dia 23 para pagar última parcela

Os donos de carro de São Paulo com placa final 9 tem até a próxima segunda-feira, dia 23, para quitar a terceira e última parcela do IPVA 2020.

O pagamento é feito em qualquer agência bancária ou casa lotérica credenciada pela Caixa mediante a apresentação do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

O proprietário pode optar por pagar diretamente no guichê do banco, no caixa automático ou pelo Internet Banking.

A cobrança da terceira parcela do IPVA 2020 vence na terceira, com os carros com placa final 0.

Veja tabela: