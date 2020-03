6 estados têm transmissão comunitária

Subiu de dois para seis o número de estados com transmissão comunitária do coronavírus: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse tipo de contágio é caracterizado quando não é mais possível identificar quem transmitiu o vírus.

As informações são do Ministério da Saúde. O número de mortes no Brasil passou de quatro para sete. O governo do Rio de Janeiro confirmou os dois primeiros óbitos no estado ontem: uma mulher de 63 anos e um idoso de 69. A outra morte registrada foi em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde.

A mulher que morreu no Rio de Janeiro trabalhava como empregada doméstica e teve contato com a patroa, que havia voltado de viagem da Itália e testado positivo para a covid-19. Os casos dispararam no Brasil, conforme informações do Ministério da Saúde.

Passaram de 428 na quarta- -feira para 621 ontem. São Paulo continua como o estado com mais infectados, são 286. Rio de Janeiro vem em seguida, com 86. O governador Wilson Witzel deverá fechar as divisas do estado hoje como medida de prevenção.