Previsão do Tempo: São Paulo terá chuva o dia todo nesta sexta

O calor diminui em São Paulo nesta sexta-feira (20), com a chegada de uma frente fria à capital. As temperaturas recuam e a chuva pode cair durante todo o dia.

De acordo com a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, há chances de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada desde o início da madrugada até o fim da tarde. A força das chuvas diminui durante a noite, mas o céu segue nublado.

As máximas estão previstas para apenas 25°C, enquanto as mínimas ficam em 20°C.