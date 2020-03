655 presos que fugiram em São Paulo ainda são procurados

A polícia ainda realiza buscas a 655 presos que fugiram do sistema penitenciário de São Paulo. Já foram recapturados 720 detentos que escaparam na última segunda-feira, 16, até as 8h desta quinta-feira, 19, segundo balanço da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

As fugas ocorreram após o cancelamento da saída temporária de Páscoa por causa da pandemia do novo coronavírus. "A medida foi necessária, pois o benefício contemplaria mais de 34 mil sentenciados do regime semiaberto que, retornando ao cárcere, teriam elevado potencial para instalar e propagar o coronavírus em uma população vulnerável, gerando riscos à saúde de servidores e de custodiados", diz nota da SAP.

No total, 1.375 detentos escaparam de três unidades prisionais do regime semiaberto: Mongaguá – na Baixada Santista – além de Tremembé e Porto Feliz, no interior do estado. Também houve confusão em Mirandópolis, mas ninguém fugiu, segundo o governo paulista.

Números recapturados e evadidos atualizados:

Mongaguá: 221 recapturados; 563 evadidos

Tremembé: 120 recapturados; 218 evadidos

Porto Feliz: 379 recapturados; 594 evadidos