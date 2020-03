Tentativa de assalto termina com dois mortos em açougue de Moema

Uma tentativa de assalto a um açougue no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, terminou com um funcionário e um suspeito mortos na manhã desta quarta-feira (18).

Quatro criminosos tentaram roubar o açougue por volta das seis horas da manhã. O estabelecimento fica localizado na Travessa Jornalista Otávio Muniz, que está fechada, entre as ruas Inhambu e Tuim.

O gerente do açougue foi morto por não conseguir abrir o cofre do local. Ao tentarem fugir, os criminosos trocaram tiros com policiais civis. Um morreu no local, um ficou ferido e os outros dois foram presos.

Não há previsão para liberação da via e o trânsito está intenso nas ruas do entorno.